Accord UE-Mercosur : une entrée en vigueur provisoire dès le 1er mai

L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le bloc sud-américain Mercosur entrera en application provisoire à partir du 1er mai, a annoncé la Commission européenne.

Cette mise en œuvre partielle concernera les dispositions commerciales de l’accord, entre les 27 États membres de l’UE et les pays du Mercosur ayant finalisé leurs procédures de ratification d’ici fin mars.

À ce stade, l’Argentine, le Brésil et l’Uruguay ont déjà validé l’accord, tandis que le Paraguay a récemment achevé sa ratification et devrait notifier officiellement sa participation dans les prochains jours.

L’entrée en vigueur provisoire permettra de lancer les échanges commerciaux prévus sans attendre la ratification complète par l’ensemble des États, un processus souvent long au sein de l’Union européenne.

Cet accord vise à renforcer les échanges entre les deux blocs, notamment en réduisant les droits de douane et en facilitant l’accès aux marchés.

Il reste toutefois très controversé en Europe, en particulier parmi les agriculteurs et certaines ONG, qui redoutent une concurrence accrue et des impacts environnementaux.

Pour Bruxelles, cet accord constitue un levier stratégique pour renforcer ses relations économiques avec l’Amérique du Sud et diversifier ses partenaires commerciaux dans un contexte de tensions géopolitiques.

Son application provisoire marque ainsi une étape clé, tout en laissant ouvertes les discussions politiques autour de sa ratification définitive.