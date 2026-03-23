États-Unis : un ancien élu jugé pour lobbying illégal lié au Venezuela

Un ancien membre du Congrès américain, David Rivera, comparaît devant un tribunal fédéral pour des faits présumés de lobbying illégal en lien avec le Venezuela, dans une affaire aux enjeux politiques sensibles.

Selon les procureurs, Rivera aurait reçu environ 20 millions de dollars en 2017 de la part d’entreprises publiques vénézuéliennes afin d’influencer la politique américaine et de freiner l’adoption de nouvelles sanctions contre le gouvernement de Nicolas Maduro.

L’ancien élu est notamment accusé de ne pas s’être enregistré comme agent étranger, comme l’exige la loi américaine, ainsi que de complot et de blanchiment d’argent.

Le dossier pourrait également mettre en lumière le rôle de responsables vénézuéliens, dont Delcy Rodriguez, dans ces opérations d’influence menées à Washington.

David Rivera conteste les accusations et affirme que ses démarches visaient à favoriser un changement politique au Venezuela, et non à soutenir les autorités en place.

Le procès pourrait aussi impliquer des personnalités politiques américaines de premier plan, certains témoins de haut niveau étant susceptibles d’être appelés à la barre.

Cette affaire intervient dans un contexte de relations complexes entre les États-Unis et le Venezuela, où les enjeux diplomatiques et économiques restent étroitement liés.

Les audiences, qui devraient se poursuivre sur plusieurs semaines, pourraient révéler des éléments clés sur les tentatives d’influence étrangère au sein du système politique américain.