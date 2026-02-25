Une note interne de l’UE alerte sur une fuite massive d’un camp syrien lié à l’État islamique

Une note interne de l’Union européenne a fait état de sérieuses préoccupations sécuritaires après l’évasion de milliers de personnes d’un camp de détention dans le nord-est de la Syrie, où étaient hébergés des proches de combattants présumés de l’État islamique. Le document évoque le risque que des groupes militants cherchent à recruter parmi les personnes ayant fui.

Selon cette note, transmise par la présidence chypriote du Conseil de l’Union européenne, la situation pourrait avoir des répercussions en matière de sécurité régionale et internationale. Les camps concernés sont passés sous le contrôle du gouvernement syrien en janvier, à la suite de changements dans le dispositif sécuritaire sur le terrain.

Ces sites, dont le camp d’al-Hol, accueillaient des milliers de femmes et d’enfants liés à des membres présumés de l’État islamique. Leur gestion a longtemps suscité l’inquiétude des capitales occidentales, en raison des conditions de détention et du risque de radicalisation persistante.

Les États-Unis ont, de leur côté, transféré certains prisonniers vers l’Irak, dans le cadre d’efforts visant à réduire la pression sur les installations syriennes et à limiter les risques d’évasion ou de résurgence de réseaux extrémistes.

La note européenne souligne que l’évasion massive pourrait offrir aux groupes militants l’opportunité de renforcer leurs rangs, dans un contexte déjà fragile. Elle met en garde contre les conséquences potentielles pour la sécurité en Europe et au Moyen-Orient si ces personnes venaient à être recrutées ou à circuler sans contrôle.