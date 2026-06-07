Un adolescent palestinien tué par des tirs de la marine israélienne à Gaza

Un adolescent palestinien de 15 ans a été tué dimanche par des tirs de la marine israélienne au large de Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, selon des sources médicales palestiniennes.

Muhammad Musa Abu Giab, qui travaillait comme pêcheur, a été touché alors qu’il se trouvait en mer. Son corps a été transféré à l’hôpital des Martyrs d’Al-Aqsa, où son décès a été constaté. D’après des sources locales, des navires de guerre israéliens ont ouvert le feu à la mitrailleuse sur plusieurs embarcations de pêche, tuant le jeune homme sur le coup.

Par ailleurs, la marine israélienne a également mené des tirs de mitrailleuses et d’obus vers le littoral de la ville de Gaza, dans le nord de l’enclave, sans qu’aucune victime ne soit signalée dans cette zone.

Dans un autre incident, deux corps de Palestiniens sont arrivés à l’hôpital Al-Shifa après avoir été tués lors d’un bombardement d’artillerie israélien visant une habitation du quartier de Zeitoun, à Gaza-Ville, selon des sources hospitalières.

Ces événements interviennent alors que la situation demeure tendue malgré l’accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre. Les autorités palestiniennes affirment que les opérations militaires israéliennes se poursuivent régulièrement dans plusieurs secteurs de l’enclave.

Selon les chiffres communiqués par les autorités palestiniennes, plusieurs centaines de personnes ont été tuées et blessées depuis l’entrée en vigueur de la trêve. Les négociations visant à consolider le cessez-le-feu et à parvenir à un accord durable restent difficiles, tandis que les violences continuent d’alimenter les tensions dans la région.