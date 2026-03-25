Téhéran accuse Washington de « négocier avec lui-même » sur fond de tensions

L’Iran a accusé les États-Unis de « négocier avec eux-mêmes », selon un porte-parole militaire cité par les médias d’État, remettant en cause les déclarations de Donald Trump sur d’éventuelles discussions entre les deux pays.

Cette réaction intervient au lendemain des propos du président américain, qui affirmait que Téhéran souhaitait parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

Selon une source proche du dossier, Washington aurait élaboré un plan en 15 points visant à résoudre le conflit et l’aurait transmis aux autorités iraniennes.

Mais du côté iranien, ces affirmations sont contestées, illustrant les profondes divergences entre les deux parties sur l’existence même de négociations.

Cette guerre de communication s’inscrit dans un contexte de fortes tensions militaires et diplomatiques, marqué par des frappes, des menaces croisées et des initiatives diplomatiques concurrentes.

Elle reflète également les difficultés à engager un véritable processus de paix, malgré les appels répétés de la communauté internationale à une désescalade.

Dans ce climat incertain, les marchés et les chancelleries restent attentifs à tout signe concret de dialogue entre Washington et Téhéran.