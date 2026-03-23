Tchad : relocalisation de réfugiés soudanais et renforcement militaire à la frontière

Le Tchad a lancé une opération d’urgence pour déplacer des réfugiés soudanais installés près de sa frontière orientale, tandis que l’armée se prépare à renforcer sa présence face à la montée des tensions avec le Soudan.
Cette décision intervient après une attaque de drone transfrontalière survenue la semaine dernière, qui a fait 17 morts au Tchad, dont des civils participant à une cérémonie funéraire.
En réponse, le président Mahamat Idriss Déby a ordonné à l’armée de se tenir prête à riposter, marquant une escalade potentielle dans les relations déjà tendues entre les deux pays.
Parallèlement, les autorités ont entrepris de relocaliser environ 2 300 réfugiés, majoritairement des femmes et des enfants, afin de les éloigner des zones à risque.
Le gouvernement tchadien a également renforcé son dispositif sécuritaire le long de la frontière et n’exclut pas des opérations au-delà de son territoire.
Ces tensions s’inscrivent dans le contexte du conflit au Soudan voisin, opposant l’armée régulière aux Forces de soutien rapide, qui a déjà provoqué une crise humanitaire majeure et un afflux de réfugiés vers les pays limitrophes.
Le Tchad, en première ligne face à cette instabilité, tente ainsi de concilier impératifs sécuritaires et gestion d’une situation humanitaire de plus en plus critique.
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