Ukraine accuse la Russie de fournir des renseignements à l’Iran

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que Kiev disposait de preuves « irréfutables » montrant que la Russie continue de fournir des renseignements à l’Iran, en pleine escalade des tensions au Moyen-Orient.

Selon le chef de l’État ukrainien, ces informations proviennent des services de renseignement militaire, qui auraient identifié une coopération active entre Moscou et Téhéran.

Zelensky a précisé que la Russie mobiliserait ses capacités de renseignement électronique et de surveillance des communications pour soutenir l’Iran, ainsi que des données obtenues via ses partenariats au Moyen-Orient.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de guerre régionale impliquant l’Iran et ses adversaires, alors que les alliances internationales semblent se renforcer et se structurer.

De son côté, le Kremlin a rejeté ces accusations, qualifiant de « fausses informations » les précédents rapports évoquant un partage d’images satellites et de technologies militaires avec l’Iran.

Kiev, qui affronte l’invasion russe depuis plusieurs années, cherche ainsi à alerter ses alliés sur ce qu’elle considère comme un élargissement du soutien militaire russe au-delà du théâtre ukrainien.

Ces accusations, si elles étaient confirmées, pourraient accentuer les tensions géopolitiques et renforcer les inquiétudes d’une internationalisation accrue des conflits en cours.