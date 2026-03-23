Ukraine accuse la Russie de fournir des renseignements à l’Iran

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que Kiev disposait de preuves « irréfutables » montrant que la Russie continue de fournir des renseignements à l’Iran, en pleine escalade des tensions au Moyen-Orient.
Selon le chef de l’État ukrainien, ces informations proviennent des services de renseignement militaire, qui auraient identifié une coopération active entre Moscou et Téhéran.
Zelensky a précisé que la Russie mobiliserait ses capacités de renseignement électronique et de surveillance des communications pour soutenir l’Iran, ainsi que des données obtenues via ses partenariats au Moyen-Orient.
Ces déclarations interviennent dans un contexte de guerre régionale impliquant l’Iran et ses adversaires, alors que les alliances internationales semblent se renforcer et se structurer.
De son côté, le Kremlin a rejeté ces accusations, qualifiant de « fausses informations » les précédents rapports évoquant un partage d’images satellites et de technologies militaires avec l’Iran.
Kiev, qui affronte l’invasion russe depuis plusieurs années, cherche ainsi à alerter ses alliés sur ce qu’elle considère comme un élargissement du soutien militaire russe au-delà du théâtre ukrainien.
Ces accusations, si elles étaient confirmées, pourraient accentuer les tensions géopolitiques et renforcer les inquiétudes d’une internationalisation accrue des conflits en cours.
Communauté
Commentaires
Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.
Soyez le premier à commenter cet article.