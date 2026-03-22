SUV Hyundai Palisade : de nouvelles blessures signalées après un rappel lié à un défaut des sièges

Le constructeur automobile Hyundai a annoncé avoir recensé quatre blessures supplémentaires liées à un défaut des sièges arrière électriques de son SUV Palisade, déjà au cœur d’un rappel massif après la mort d’une fillette aux États-Unis.

Selon l’entreprise, ces blessures sont mineures, mais elles viennent s’ajouter aux inquiétudes suscitées par un incident survenu le 7 mars dans l’Ohio, où une enfant de deux ans a perdu la vie après avoir été piégée par un siège. À la suite de ce drame, Hyundai a rappelé le 17 mars environ 68 500 véhicules aux États-Unis et au Canada.

Le constructeur sud-coréen a également suspendu les ventes des modèles Palisade Limited et Calligraphy 2026, dans l’attente de clarifications techniques. Le problème concerne les commandes électriques des sièges des deuxième et troisième rangées, qui pourraient ne pas réagir correctement en présence d’un occupant ou d’un objet.

Hyundai avait ouvert une enquête dès novembre après plusieurs signalements de dysfonctionnements, mais avait initialement jugé le risque faible pour les utilisateurs. Les nouveaux incidents remettent en question cette évaluation.

L’entreprise indique poursuivre ses investigations afin de déterminer la cause exacte du problème et mettre en place des mesures correctives adaptées.

Cette affaire souligne les enjeux de sécurité liés aux technologies embarquées dans les véhicules modernes, alors que les constructeurs sont confrontés à une vigilance accrue des autorités et du public.

Le rappel et la suspension des ventes pourraient avoir un impact sur l’image du groupe, qui devra démontrer sa capacité à résoudre rapidement ce défaut pour restaurer la confiance des consommateurs.