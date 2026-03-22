Séoul paralysée : le retour triomphal de BTS attire des dizaines de milliers de fans

Le groupe de K-pop BTS a fait son grand retour sur scène à Séoul après plus de trois ans d’absence, attirant des dizaines de milliers de fans et entraînant la fermeture d’une partie du centre historique de la capitale sud-coréenne.

Le concert, organisé en plein air sur la place Gwanghwamun, a rassemblé environ 42 000 personnes, selon les autorités, bien en deçà des prévisions initiales qui tablaient sur une affluence pouvant atteindre 260 000 spectateurs. Par mesure de sécurité, un vaste périmètre avait été bouclé dans le centre-ville.

Ce spectacle d’une heure marque le retour officiel du groupe, qui avait interrompu ses activités en 2022 afin que ses membres effectuent leur service militaire obligatoire. BTS avait, avant cette pause, largement contribué à faire de la K-pop un phénomène mondial.

En parallèle du concert, un événement diffusé en direct sur Netflix a permis à des fans du monde entier de suivre ce retour très attendu. Le groupe a également annoncé le lancement prochain d’une tournée mondiale, présentée comme la plus ambitieuse de l’histoire de la K-pop.

Le nouvel album du groupe connaît déjà un succès massif, avec près de 4 millions d’exemplaires vendus dès le premier jour, selon leur maison de disques. Ce chiffre confirme l’ampleur de l’engouement toujours intact autour du groupe.

Seuls 22 000 billets étaient disponibles pour assister au concert à l’intérieur de la zone principale, ce qui a poussé de nombreux fans à se rassembler à l’extérieur, dans les rues environnantes.

Malgré une affluence inférieure aux attentes, l’événement a marqué un moment fort pour les fans et pour l’industrie musicale, symbolisant le retour d’un groupe emblématique sur la scène internationale.