Asie-Pacifique : Washington accélère la production de missiles et drones au plus près des zones de conflit

Les États-Unis et leurs alliés intensifient leur coopération militaire en Asie-Pacifique, avec de nouveaux projets visant à rapprocher la production de missiles, de drones et de munitions des zones de tension, a annoncé le Pentagone.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Partenariat pour la résilience industrielle indo-pacifique (PIPIR), un groupe de pays créé en 2024 pour renforcer les capacités de production d’armement dans la région et sécuriser les chaînes d’approvisionnement.

Lors d’une réunion récente, les membres du partenariat ont décidé de lancer un programme de fabrication de moteurs de missiles sous la direction du Japon. Ces systèmes de propulsion, essentiels pour de nombreuses armes guidées, seront produits en dehors des États-Unis afin d’accroître la capacité industrielle globale.

Le groupe a également annoncé des avancées dans la coopération en matière de drones à travers l’Asie, ainsi qu’un projet d’étude pour la construction d’une nouvelle ligne de production de munitions aux Philippines.

Deux nouveaux pays, la Thaïlande et le Royaume-Uni, ont rejoint l’initiative, portant à 16 le nombre total de membres répartis entre l’Asie-Pacifique et l’Europe. Cette expansion souligne la volonté d’élargir la coordination internationale face aux enjeux sécuritaires dans la région.

L’objectif affiché est de permettre aux alliés des États-Unis de produire et d’entretenir plus rapidement des équipements militaires à proximité des zones où ils pourraient être nécessaires, réduisant ainsi les délais logistiques en cas de crise.

Cette stratégie reflète une adaptation des politiques de défense face à un environnement géopolitique de plus en plus tendu, notamment en Asie, où les rivalités stratégiques s’intensifient.