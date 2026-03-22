Attentats de l’IRA : la plainte contre Gerry Adams abandonnée, une affaire sensible s’éteint sans verdict

Trois plaignants ont retiré vendredi leur action en justice contre l’ancien dirigeant républicain nord-irlandais Gerry Adams, mettant fin à une procédure visant à établir sa responsabilité dans des attentats à la bombe perpétrés par l’IRA en Grande-Bretagne.

Les requérants, blessés lors d’attaques survenues dans les années 1970 et 1990, avaient saisi la Haute Cour pour tenter d’obtenir une reconnaissance juridique de l’implication personnelle d’Adams, sur la base de la prépondérance des probabilités. Leur retrait signifie que la justice britannique ne se prononcera pas sur cette question.

Gerry Adams, figure emblématique du mouvement républicain irlandais et ancien président du Sinn Féin, a salué cette décision, estimant qu’elle mettait un terme à une affaire qui, selon lui, « n’aurait jamais dû être portée devant les tribunaux ».

Adams a longtemps été associé à l’Armée républicaine irlandaise (IRA), organisation paramilitaire engagée dans la lutte contre la présence britannique en Irlande du Nord. Il a toutefois toujours nié avoir été membre de l’IRA, malgré les accusations récurrentes, y compris de la part d’anciens membres du groupe.

Au fil des années, il s’est repositionné comme un acteur clé du processus de paix, contribuant à l’Accord du Vendredi saint de 1998, qui a largement mis fin à trois décennies de violences connues sous le nom de « Troubles », ayant fait environ 3 600 morts.

Le retrait de la plainte met un terme à une procédure juridiquement et politiquement sensible, sans apporter de réponse définitive aux questions soulevées par les plaignants sur les responsabilités individuelles dans ces attaques.

Cette issue souligne les difficultés persistantes à traiter judiciairement les événements liés au conflit nord-irlandais, où les enjeux historiques, politiques et humains restent profondément imbriqués.