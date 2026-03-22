Méningite au Royaume-Uni : l’épidémie dans le Kent déclenche une ruée sur les vaccins et un débat national

Une épidémie de méningite dans le comté du Kent, en Angleterre, a provoqué une forte hausse de la demande de vaccins contre la méningite B, entraînant des pénuries et relançant le débat sur la stratégie de vaccination au Royaume-Uni.

Face à l’inquiétude croissante, de longues files d’attente se sont formées devant les centres de vaccination, notamment sur le campus de l’université du Kent, où certains étudiants ont déclaré avoir attendu jusqu’à huit heures pour recevoir une injection.

Les pharmacies signalent désormais des difficultés d’approvisionnement, alors que la demande explose. Pour tenter de répondre à cette pression, le gouvernement a décidé de mettre à disposition 20 000 doses issues du système public de santé (NHS) sur le marché privé.

Cette situation a ravivé les discussions autour d’une extension de la vaccination, notamment chez les adolescents, une tranche d’âge jugée particulièrement exposée dans le cadre de cette épidémie.

Les autorités sanitaires surveillent de près l’évolution de la situation, tandis que les experts appellent à des mesures rapides pour contenir la propagation de la maladie et éviter de nouveaux cas.

Au-delà de l’urgence sanitaire, cette crise met en lumière les tensions autour de l’accès aux vaccins et les limites du système face à une demande soudaine et massive.

Elle soulève également des questions plus larges sur la politique de prévention et la préparation du pays face à ce type d’épidémies, dans un contexte où la santé publique reste un enjeu majeur.