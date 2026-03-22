Pétrole iranien : l’Asie se prépare à relancer ses achats après un assouplissement des sanctions américaines

Les raffineurs asiatiques, en particulier en Inde, envisagent de reprendre leurs achats de pétrole iranien après la décision des États-Unis de lever temporairement certaines sanctions, dans un contexte de crise énergétique mondiale liée au conflit au Moyen-Orient.

Washington a accordé une dérogation de 30 jours permettant l’achat de pétrole iranien déjà stocké en mer, a indiqué le secrétaire américain au Trésor. Cette mesure vise à atténuer les tensions sur les marchés énergétiques, fortement perturbés par la guerre impliquant l’Iran.

En Inde, plusieurs acteurs du raffinage ont confirmé leur intention de reprendre les importations de brut iranien, tout en attendant des précisions du gouvernement et des autorités américaines sur les modalités de paiement. Le pays, dont les stocks sont plus faibles que ceux d’autres grands importateurs asiatiques, cherche à sécuriser rapidement ses approvisionnements.

D’autres raffineurs en Asie examinent également cette possibilité, évaluant les conditions réglementaires et logistiques pour tirer parti de cette fenêtre temporaire. Environ 170 millions de barils de pétrole iranien seraient actuellement stockés en mer, selon les données du cabinet Kpler.

Face à la levée partielle des sanctions, les acteurs du marché s’activent pour accéder à ces volumes, alors que la demande reste élevée et que les approvisionnements mondiaux sont sous tension.

La décision américaine intervient alors que les prix de l’énergie ont fortement augmenté, mettant sous pression les économies et accentuant les craintes d’inflation à l’échelle mondiale.

Cette évolution pourrait offrir un répit temporaire aux marchés, mais son impact dépendra de la durée de l’assouplissement des sanctions et de la capacité des raffineurs à s’adapter rapidement aux nouvelles conditions.