Starmer échange avec le prince héritier saoudien sur la guerre au Moyen-Orient

Le Premier ministre britannique Keir Starmer s’est entretenu avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane au sujet du conflit en cours au Moyen-Orient, a indiqué Downing Street.

Lors de cet échange, Starmer a réaffirmé le soutien du Royaume-Uni à l’Arabie saoudite dans le contexte de la guerre impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran.

Le chef du gouvernement britannique a également informé son interlocuteur du déploiement de nouveaux équipements militaires défensifs par Londres, destinés à renforcer la sécurité dans la région.

Cette conversation s’inscrit dans une intensification des efforts diplomatiques internationaux face à l’escalade du conflit, alors que les grandes puissances cherchent à contenir les tensions.

Le Royaume-Uni, allié traditionnel des États-Unis, joue un rôle actif dans la coordination des réponses politiques et militaires avec ses partenaires du Golfe.

Ces échanges illustrent l’importance stratégique de l’Arabie saoudite dans l’équilibre régional, notamment en matière de sécurité énergétique et de stabilité géopolitique.

Ils témoignent également de la volonté de Londres de rester un acteur influent dans les discussions liées à la crise au Moyen-Orient.