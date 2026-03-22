Racisme en Europe : l’UE alerte sur une discrimination « profondément enracinée » dans les sociétés

Le racisme structurel demeure profondément ancré en Europe et constitue un défi majeur pour les démocraties du continent, a averti la coordinatrice antiracisme de l’Union européenne, Michaela Moua, lors d’un symposium organisé à Amsterdam.

S’appuyant sur des données de l’Agence des droits fondamentaux de l’UE, elle a indiqué que près de la moitié des personnes d’origine africaine au sein du bloc déclarent avoir été victimes de discriminations. Ces inégalités se manifestent notamment dans l’accès à l’emploi, y compris pour des individus disposant de diplômes universitaires.

« Le racisme n’est pas une relique du passé. C’est une structure vivante », a souligné Michaela Moua, insistant sur l’urgence d’agir face à un phénomène qu’elle juge toujours profondément ancré dans les institutions et les sociétés européennes.

Elle a également appelé les États membres à mieux documenter ces discriminations, pointant les disparités importantes dans la collecte de données liées à l’origine ethnique et à la race à travers l’Union européenne. Une meilleure connaissance des réalités est, selon elle, indispensable pour élaborer des politiques efficaces.

La nouvelle stratégie antiraciste de l’UE, adoptée en janvier, vise à renforcer l’application des lois existantes, à soutenir les plans d’action nationaux et à lutter plus efficacement contre les discriminations au sein des administrations publiques.

Cependant, cette stratégie fait déjà l’objet de critiques, certains estimant qu’elle pourrait aller trop loin ou soulever des questions sensibles autour de la collecte de données. Malgré ces débats, les autorités européennes insistent sur la nécessité d’agir face à un problème qu’elles jugent structurel.

Cette prise de parole intervient dans un contexte politique marqué par des tensions accrues autour des questions identitaires, soulignant l’importance de la lutte contre les discriminations pour la cohésion sociale et la stabilité démocratique en Europe.