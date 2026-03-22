Guerre en Ukraine : de nouvelles négociations en Floride pour tenter d’arracher un accord

Les discussions visant à mettre fin à la guerre en Ukraine se poursuivront dimanche aux États-Unis, après l’ouverture d’un nouveau cycle de négociations entre responsables ukrainiens et américains en Floride.

Ces pourparlers, qui s’inscrivent dans une série d’initiatives diplomatiques menées sous l’égide de Washington, ont débuté samedi et doivent se prolonger tout au long du week-end. Les négociateurs russes n’étaient toutefois pas présents à cette session.

Le chef de la délégation ukrainienne, Rustem Umerov, a indiqué que les discussions avaient porté sur les « questions clés » et les « prochaines étapes » du processus, avec un effort particulier pour harmoniser les positions et avancer vers des résultats concrets.

La Maison Blanche a qualifié ces échanges de « constructifs », soulignant qu’ils visaient à réduire les divergences restantes afin de se rapprocher d’un accord de paix global.

Depuis le début de l’année, plusieurs rencontres ont déjà eu lieu entre représentants russes et ukrainiens, notamment aux Émirats arabes unis et à Genève. Si ces discussions ont permis certains accords limités, comme des échanges de prisonniers, elles n’ont pas débouché sur des avancées significatives vers la fin du conflit.

La guerre, qui dure depuis quatre ans, continue de provoquer des destructions importantes en Ukraine, notamment à travers des attaques de drones et de missiles visant des infrastructures et des zones civiles.

La poursuite de ces négociations aux États-Unis témoigne de la volonté des acteurs impliqués de relancer le dialogue, même en l’absence de la Russie à ce stade. L’issue de ces discussions reste incertaine, mais elles pourraient constituer une étape clé vers une éventuelle désescalade.