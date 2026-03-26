Procès Maduro : la justice américaine confrontée aux limites de la loi sur le narcoterrorisme

Le procès de l’ancien président vénézuélien Nicolás Maduro met à l’épreuve une loi américaine rarement utilisée, celle sur le narcoterrorisme, dont l’efficacité reste incertaine devant les tribunaux.

Poursuivi notamment pour complot de trafic de cocaïne lié à des activités qualifiées de terroristes, Nicolás Maduro a plaidé non coupable de l’ensemble des accusations portées contre lui.

Adoptée en 2006, cette législation vise à établir un lien entre le narcotrafic et des actions terroristes, mais son application a jusqu’ici donné des résultats limités, avec seulement quelques condamnations, dont certaines ont ensuite été annulées.

L’un des principaux obstacles pour l’accusation réside dans la crédibilité des témoins, souvent issus de milieux criminels ou d’anciens cercles proches du pouvoir vénézuélien.

Les procureurs devront démontrer que les activités présumées de trafic de drogue étaient bien liées à une stratégie ou à des actions assimilables à du terrorisme, une qualification juridique particulièrement complexe.

Des anciens responsables militaires pourraient jouer un rôle clé dans le dossier, certains s’étant déjà montrés disposés à coopérer avec la justice américaine.

Ce procès constitue ainsi un test majeur pour la stratégie judiciaire des États-Unis face à des dirigeants étrangers accusés de crimes transnationaux.

Au-delà du cas Maduro, son issue pourrait faire évoluer l’utilisation de la loi sur le narcoterrorisme, encore peu éprouvée et contestée, notamment en raison des difficultés à établir des preuves solides et cohérentes devant un jury.