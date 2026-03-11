Le président du Conseil européen, António Costa, a déclaré que la Russie apparaissait pour l’instant comme la principale bénéficiaire du conflit en cours au Moyen-Orient, estimant que la guerre détourne l’attention internationale du conflit en Ukraine.

S’exprimant devant les ambassadeurs de l’Union européenne à Bruxelles, Costa a affirmé que la hausse des prix de l’énergie et le déplacement de l’attention diplomatique vers le Moyen-Orient profitent indirectement à Moscou.

« Jusqu’à présent, il n’y a qu’un seul vainqueur dans cette guerre : la Russie », a-t-il déclaré lors de son discours.

Selon lui, l’escalade régionale contribue à faire passer au second plan l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui reste pourtant un enjeu majeur pour la sécurité européenne.

La hausse des prix du pétrole et du gaz provoquée par les tensions au Moyen-Orient pourrait également renforcer les revenus énergétiques de Moscou, dont l’économie dépend largement des exportations d’hydrocarbures.

Les dirigeants européens craignent que cette situation n’affaiblisse la pression internationale exercée sur la Russie et ne complique les efforts diplomatiques visant à soutenir l’Ukraine.

Costa a appelé les États européens à rester mobilisés sur le conflit ukrainien malgré les crises internationales multiples qui occupent désormais l’attention de la communauté internationale.