Les autorités installées par la Russie dans la région ukrainienne de Donetsk ont affirmé que l’armée ukrainienne contrôlait encore entre 15 % et 17 % de ce territoire, selon des déclarations diffusées mardi par la télévision d’État russe.

Denis Pouchiline, chef de la région nommé par Moscou, a présenté cette estimation au président russe Vladimir Poutine lors d’une réunion officielle.

La Russie revendique l’intégralité de la région de Donetsk comme faisant partie de son territoire et affirme que cette zone est protégée par son parapluie nucléaire.

Selon les chiffres avancés par Pouchiline, les forces russes contrôleraient actuellement entre 83 % et 85 % de la région. Cela signifierait que Moscou contrôle plus de 90 % du Donbass, qui comprend les régions de Donetsk et de Louhansk.

Les autorités russes communiquent rarement des estimations précises sur les territoires qu’elles occupent en Ukraine.

De son côté, l’Ukraine affirme qu’elle ne reconnaîtra jamais l’annexion par la Russie des territoires occupés, y compris certaines parties des régions de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson.