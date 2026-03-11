Les groupes pétroliers internationaux Chevron et Shell sont sur le point de conclure d’importants accords de production au Venezuela, les premiers de cette ampleur depuis la capture du président Nicolás Maduro par les États-Unis en janvier, selon plusieurs sources proches des négociations.

Ces accords permettraient aux deux entreprises d’augmenter leur production dans certaines des régions pétrolières les plus riches du pays. Ils constitueraient également une avancée majeure dans le plan de relance de l’industrie pétrolière vénézuélienne, estimé à 100 milliards de dollars et soutenu par l’administration américaine pour revitaliser un secteur affaibli par des années de mauvaise gestion et de sous-investissement.

Fin janvier, l’Assemblée nationale du Venezuela a adopté une réforme importante de la loi pétrolière du pays. Cette nouvelle législation autorise désormais les entreprises étrangères à exploiter, exporter et vendre du pétrole vénézuélien avec une plus grande autonomie, même lorsqu’elles ne détiennent qu’une participation minoritaire au sein de la compagnie nationale PDVSA.

Chevron et les autorités énergétiques vénézuéliennes se seraient déjà entendues sur des conditions préliminaires pour étendre le projet Petropiar dans la ceinture pétrolière de l’Orénoque, l’une des plus grandes réserves de pétrole lourd au monde. L’entreprise américaine pourrait également développer le bloc Ayacucho 8 dans cette même région.

De son côté, Shell devrait participer au développement de champs situés dans le nord de l’État de Monagas, notamment dans les zones de Carito et Pirital, riches en pétrole léger et en gaz naturel.

Le gouvernement vénézuélien poursuit actuellement l’examen des contrats et pourrait finaliser ces accords dans les prochaines semaines, ouvrant la voie à une relance progressive de la production pétrolière du pays.