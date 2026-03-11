L’Ukraine a dépêché des équipes spécialisées dans la défense contre les drones au Qatar, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite pour aider ces pays à contrer les attaques aériennes iraniennes, a annoncé mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Selon lui, trois équipes « professionnelles et équipées » ont été envoyées dans la région et devraient être pleinement opérationnelles dans les prochains jours. Les pays du Golfe ont récemment été la cible de drones d’attaque iraniens et ont sollicité l’expertise ukrainienne dans ce domaine.

Depuis le début de la guerre contre la Russie, l’Ukraine a développé des techniques efficaces pour intercepter les drones, notamment grâce à l’utilisation de drones plus petits et moins coûteux ainsi que de systèmes de brouillage électronique.

Un conseiller du président ukrainien a également indiqué que des spécialistes ukrainiens avaient déjà été déployés sur une base militaire américaine en Jordanie, sans fournir davantage de détails.

Les pays du Golfe ont déjà utilisé de nombreux missiles de défense aérienne pour repousser les attaques de drones, ce qui a réduit leurs stocks. En échange de son aide, Kiev espère obtenir davantage de systèmes de défense aérienne et de missiles pour renforcer sa propre protection contre les attaques russes.

Zelensky a souligné que l’expérience acquise par les forces ukrainiennes dans la lutte contre les drones, notamment grâce à l’utilisation de pilotes spécialisés et de technologies d’interception, est devenue une expertise recherchée par plusieurs pays confrontés à ce type de menace.