Plus d’un million de fidèles rassemblés à Madrid pour la messe du pape Léon XIV

Le pape Léon XIV a célébré dimanche une immense messe en plein air à Madrid devant une foule estimée à 1,2 million de personnes, marquant l’un des moments forts de sa visite d’une semaine en Espagne.

Des centaines de milliers de fidèles ont envahi les abords de la place de Cibeles et les principales artères de la capitale espagnole. À l’arrivée du souverain pontife dans sa papamobile, la foule a agité des drapeaux et scandé des messages de bienvenue, tandis que certains participants lançaient des pétales de fleurs sur son passage.

Dans son homélie, le pape a centré son message sur la solidarité envers les plus vulnérables. Il a rappelé que Dieu se tient aux côtés « des pauvres, des opprimés, de ceux qui sont seuls et abandonnés », appelant les catholiques à traduire leur foi par des actions concrètes en faveur de leur prochain.

Plus tôt dans la journée, le pontife avait également adressé un message aux habitants de Madrid lors d’une cérémonie officielle à l’hôtel de ville. Il a exprimé le souhait que la capitale espagnole demeure « une ville accueillante et inclusive », guidée par des valeurs humaines authentiques.

Cette visite est la première du pape dans un pays de l’Union européenne en dehors de l’Italie depuis son élection. Au cours de son séjour, il doit également se rendre à Barcelone, au monastère de Montserrat et aux îles Canaries, où il rencontrera des migrants arrivés en Europe après avoir traversé l’Atlantique.

Le voyage est suivi de près tant sur le plan religieux que politique. Depuis son élection, Léon XIV a multiplié les appels à la paix, au dialogue et à la défense des populations les plus fragiles, des thèmes qui occupent une place centrale dans ses interventions publiques.