Pétrole : la Chine atteint un plafond de production malgré des niveaux records

La Chine, premier importateur mondial de pétrole, a porté sa production nationale à un niveau record ces dernières années, mais se heurte désormais à des limites économiques et techniques qui freinent toute progression supplémentaire.

Cette hausse a été rendue possible par une stratégie intensive menée depuis sept ans, combinant l’exploitation accrue de gisements vieillissants, le développement de l’offshore et l’essor du pétrole de schiste. Ces efforts ont permis d’atteindre un pic d’environ 4,32 millions de barils par jour l’an dernier.

Cependant, selon les analystes, cette dynamique arrive à saturation. La croissance de la production offshore commence à ralentir, tandis que l’exploitation des ressources non conventionnelles, comme le schiste, se révèle plus coûteuse et complexe à grande échelle.

Les experts estiment désormais que la production chinoise devrait se stabiliser autour de 4 millions de barils par jour au cours de la prochaine décennie, un niveau considéré comme stratégique pour garantir les besoins essentiels de l’industrie et de la défense.

Le plan énergétique de Pékin pour la période 2026-2030 confirme cette orientation, en misant davantage sur la stabilité que sur une expansion supplémentaire de la production nationale.

Malgré ces efforts, la Chine restera fortement dépendante des importations de pétrole, qui ont atteint plus de 11,5 millions de barils par jour l’an dernier. Cette dépendance structurelle persiste alors même que la croissance de la demande ralentit, sous l’effet de l’électrification des transports et du ralentissement économique.

Dans ce contexte, la production domestique joue un rôle de « filet de sécurité » énergétique, sans pour autant permettre au pays de réduire significativement son exposition aux marchés internationaux.