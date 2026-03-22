Électricité : l’Inde se veut rassurante face aux tensions sur le gaz liées au Moyen-Orient

L’Inde affirme être en mesure de répondre à la forte demande d’électricité attendue cet été, malgré les perturbations sur les marchés du gaz provoquées par la crise au Moyen-Orient.
Selon un haut responsable gouvernemental, le pays a anticipé d’éventuelles difficultés d’approvisionnement en renforçant ses capacités de production à partir du charbon et des énergies renouvelables, afin de compenser toute baisse liée au gaz.
Le gaz naturel ne représente qu’environ 2 % de la production électrique totale de l’Inde, mais il joue un rôle stratégique lors des pics de consommation, notamment en période de fortes chaleurs. Le pays mobilise alors près de 8 gigawatts d’électricité issus de centrales à gaz pour répondre à la demande.
Face aux tensions internationales et à la hausse des prix de l’énergie, New Delhi mise donc sur une diversification de ses sources énergétiques pour garantir la stabilité de son réseau.
Cette stratégie vise à limiter l’impact des chocs extérieurs sur l’approvisionnement électrique, alors que l’Inde, l’un des pays les plus peuplés au monde, doit faire face chaque année à une demande croissante en énergie, particulièrement durant l’été.
Les autorités restent toutefois vigilantes quant à l’évolution de la situation géopolitique, qui pourrait continuer à peser sur les marchés mondiaux de l’énergie et tester la résilience des systèmes électriques.
Communauté
Commentaires
Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.
Soyez le premier à commenter cet article.