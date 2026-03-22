Électricité : l’Inde se veut rassurante face aux tensions sur le gaz liées au Moyen-Orient

L’Inde affirme être en mesure de répondre à la forte demande d’électricité attendue cet été, malgré les perturbations sur les marchés du gaz provoquées par la crise au Moyen-Orient.

Selon un haut responsable gouvernemental, le pays a anticipé d’éventuelles difficultés d’approvisionnement en renforçant ses capacités de production à partir du charbon et des énergies renouvelables, afin de compenser toute baisse liée au gaz.

Le gaz naturel ne représente qu’environ 2 % de la production électrique totale de l’Inde, mais il joue un rôle stratégique lors des pics de consommation, notamment en période de fortes chaleurs. Le pays mobilise alors près de 8 gigawatts d’électricité issus de centrales à gaz pour répondre à la demande.

Face aux tensions internationales et à la hausse des prix de l’énergie, New Delhi mise donc sur une diversification de ses sources énergétiques pour garantir la stabilité de son réseau.

Cette stratégie vise à limiter l’impact des chocs extérieurs sur l’approvisionnement électrique, alors que l’Inde, l’un des pays les plus peuplés au monde, doit faire face chaque année à une demande croissante en énergie, particulièrement durant l’été.

Les autorités restent toutefois vigilantes quant à l’évolution de la situation géopolitique, qui pourrait continuer à peser sur les marchés mondiaux de l’énergie et tester la résilience des systèmes électriques.