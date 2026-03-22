Crash de China Eastern : quatre ans après la catastrophe, le mystère reste entier

Quatre ans après le crash du vol de la compagnie China Eastern qui avait fait 132 morts en mars 2022, les enquêteurs n’ont toujours pas déterminé les causes de l’accident, alimentant les interrogations sur la transparence et les délais d’enquête dans l’aviation civile.

Le Boeing 737-800, qui assurait une liaison intérieure entre Kunming et Guangzhou, s’était écrasé dans une zone montagneuse du Guangxi, dans le sud de la Chine, sans laisser de survivants. L’accident avait profondément marqué le pays et relancé les inquiétudes sur la sécurité aérienne.

Depuis, l’autorité chinoise de l’aviation civile n’a communiqué aucune conclusion définitive. Elle avait toutefois indiqué ne pas avoir identifié d’anomalie majeure concernant l’appareil, l’équipage ou les conditions météorologiques au moment du drame.

Ce silence prolongé suscite des critiques dans le secteur. L’Association internationale du transport aérien (IATA) appelle à une publication plus rapide des rapports d’accidents, estimant que la diffusion des conclusions est essentielle pour améliorer la sécurité et éviter de nouveaux drames.

Les enquêtes sur les accidents aériens peuvent être longues et complexes, mais les standards internationaux recommandent généralement la publication de rapports intermédiaires et finaux dans des délais plus courts afin de garantir la transparence.

Dans ce dossier, l’absence d’explication claire quatre ans après les faits alimente les spéculations et souligne les limites des mécanismes actuels de communication des autorités.

Alors que les familles des victimes attendent toujours des réponses, cette affaire met en lumière les enjeux cruciaux de sécurité, de transparence et de confiance dans le transport aérien mondial.