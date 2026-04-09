Pérou : une élection sous tension avec un nombre record de candidats et la criminalité au cœur du débat

Le Pérou s’apprête à organiser des élections générales marquées par une fragmentation politique sans précédent, avec un nombre record de 35 candidats en lice. Ce scrutin, prévu le 12 avril, devrait très probablement conduire à un second tour en juin.

Dans un paysage politique éclaté, les électeurs apparaissent particulièrement préoccupés par la montée de la criminalité et les scandales de corruption. Ces enjeux dominent largement la campagne, reléguant au second plan d’autres questions économiques ou sociales.

La hausse de l’insécurité a profondément influencé les intentions de vote, renforçant le soutien aux candidats prônant des mesures fermes contre la criminalité. Plusieurs prétendants à la présidence mettent ainsi en avant des politiques sécuritaires strictes pour répondre à l’inquiétude croissante de la population.

Parallèlement, la corruption reste un thème central dans un pays marqué par une instabilité politique chronique. Ces dernières années, le Pérou a connu une succession de crises institutionnelles et de dirigeants impliqués dans des affaires judiciaires, alimentant la défiance des citoyens envers la classe politique.

Le nombre élevé de candidats reflète cette fragmentation et complique la lisibilité du scrutin. Aucun favori clair ne se dégage, ce qui renforce l’incertitude quant à l’issue du vote et à la future orientation politique du pays.

Dans ce contexte, le second tour apparaît quasi inévitable, tant les voix devraient se disperser entre les nombreux prétendants. Cette configuration pourrait prolonger une période d’instabilité, alors que le pays cherche à restaurer la confiance et à répondre aux préoccupations sécuritaires.

Alors que les Péruviens s’apprêtent à voter, ce scrutin s’annonce décisif pour l’avenir politique du pays, à la croisée des enjeux de sécurité, de gouvernance et de stabilité démocratique.