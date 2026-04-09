Netanyahu : la fin de l’état d’urgence relance son procès pour corruption dès dimanche

Le procès pour corruption du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu reprendra dimanche, après plusieurs semaines de suspension liées à la guerre avec l’Iran. L’annonce a été faite jeudi par les autorités judiciaires israéliennes.

Cette interruption faisait suite à l’état d’urgence décrété en Israël après le déclenchement du conflit fin février. Durant cette période, les activités civiles avaient été largement perturbées, avec notamment la fermeture des écoles et de nombreux lieux de travail.

L’état d’urgence a été levé mercredi soir, dans le sillage du cessez-le-feu intervenu entre Israël et l’Iran. L’absence récente de tirs de missiles iraniens sur le territoire israélien a permis aux autorités de revenir progressivement à un fonctionnement normal des institutions.

Le procès, entamé il y a plusieurs années, porte sur des accusations de corruption, de fraude et d’abus de confiance visant Benjamin Netanyahu. L’affaire constitue l’un des dossiers judiciaires les plus sensibles de l’histoire politique du pays.

Parallèlement, la situation sécuritaire reste fragile. Malgré la trêve avec l’Iran, des tensions persistent, notamment avec les opérations militaires israéliennes au Liban, qui font planer des incertitudes sur la stabilité régionale.

La reprise des audiences intervient ainsi dans un contexte à la fois politique et sécuritaire délicat, où le Premier ministre doit faire face simultanément à des défis judiciaires et à une situation géopolitique complexe.

Ce retour devant les juges pourrait avoir des répercussions importantes sur la scène politique israélienne, alors que Benjamin Netanyahu continue de diriger le pays en pleine période de tensions régionales.