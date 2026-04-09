Le Liban propose une trêve temporaire avec Israël pour ouvrir des négociations élargies

Le Liban a intensifié ses efforts diplomatiques pour obtenir un cessez-le-feu temporaire avec Israël, dans l’espoir de lancer des négociations plus larges visant à désamorcer les tensions. Selon un haut responsable libanais, cette initiative s’inscrit dans une logique similaire à la récente trêve négociée entre les États-Unis et l’Iran.

Au cours des dernières 24 heures, Beyrouth a multiplié les démarches pour promouvoir cette solution, qu’il présente comme « une voie différente mais du même modèle » que l’accord intervenu dans le Golfe. L’objectif est de créer un cadre temporaire de désescalade permettant l’ouverture de discussions plus approfondies.

Aucune date ni aucun lieu n’ont encore été arrêtés pour d’éventuelles négociations. Toutefois, les autorités libanaises estiment que le rôle des États-Unis sera déterminant, à la fois comme médiateur et comme garant d’un futur accord.

Cette initiative intervient dans un contexte de violences persistantes, marqué notamment par des frappes israéliennes récentes sur le territoire libanais. La situation reste volatile, avec des risques élevés d’escalade régionale.

Dans ce contexte, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé avoir donné instruction d’engager des négociations directes avec le Liban « dès que possible », ouvrant la voie à un possible dialogue inédit entre les deux pays.

Malgré cette ouverture, les obstacles restent nombreux, tant les divergences entre les parties sont profondes et les tensions enracinées. Une trêve, même temporaire, pourrait néanmoins constituer une première étape vers un apaisement durable.

Alors que les efforts diplomatiques s’intensifient, la communauté internationale observe avec attention ces développements, dans l’espoir d’éviter une nouvelle escalade dans une région déjà fragilisée par plusieurs conflits simultanés.