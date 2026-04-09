OTAN : Trump presse ses alliés d’agir rapidement pour sécuriser le détroit d’Ormuz

Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a informé plusieurs capitales européennes que le président américain Donald Trump attendait des engagements concrets dans les prochains jours pour sécuriser le détroit d’Ormuz, selon des sources diplomatiques.

Cette demande intervient dans un contexte de fortes tensions liées à la guerre avec l’Iran et aux perturbations du trafic maritime dans cette voie stratégique. Le détroit d’Ormuz constitue un point clé du commerce mondial, notamment pour les exportations de pétrole et de gaz.

Selon des diplomates, les discussions au sein de l’OTAN restent marquées par une certaine inquiétude après la rencontre entre Mark Rutte et Donald Trump à Washington. Les alliés s’interrogent sur l’ampleur de leur engagement potentiel et sur les modalités d’une éventuelle opération.

Parallèlement, le Royaume-Uni pilote un groupe d’environ 40 pays chargé d’élaborer un plan mêlant volets militaire et diplomatique pour sécuriser la zone. Cette initiative témoigne d’une mobilisation internationale croissante face aux risques pesant sur la navigation.

De son côté, le président français Emmanuel Macron a indiqué qu’une coalition d’une quinzaine de pays travaillait à rétablir le trafic maritime dans le détroit, soulignant l’importance de préserver la stabilité des flux énergétiques mondiaux.

La pression exercée par Washington illustre la volonté des États-Unis de partager la responsabilité sécuritaire avec leurs alliés, dans un contexte où les enjeux économiques et stratégiques sont majeurs.

Alors que les discussions se poursuivent, les prochains jours pourraient s’avérer décisifs pour définir la réponse internationale et garantir la liberté de navigation dans cette région hautement sensible.