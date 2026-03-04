Un tribunal sud-coréen a ouvert mercredi les audiences en appel dans l’affaire visant l’ancien président Yoon Suk Yeol, condamné en première instance à cinq ans de prison pour plusieurs chefs d’accusation, dont l’obstruction à une arrestation liée à sa tentative d’imposer la loi martiale.

L’ancien chef de l’État avait été reconnu coupable par un tribunal inférieur après les événements survenus lors de la crise politique provoquée par sa brève déclaration de la loi martiale en décembre. Cette décision avait déclenché une forte controverse politique et judiciaire dans le pays.

Le jugement initial avait conclu que Yoon Suk Yeol avait entravé l’action des autorités lors de la procédure visant à l’arrêter. Les procureurs avaient également mis en avant son rôle dans la tentative d’imposer des mesures d’exception jugées contraires à l’ordre constitutionnel.

Lors de la première audience devant la Haute Cour de Séoul, les avocats de l’ancien président ont contesté la décision de première instance et demandé l’annulation de la condamnation. Le parquet, de son côté, a défendu la validité du jugement rendu par le tribunal inférieur.

Cette affaire reste l’une des plus sensibles de la vie politique sud-coréenne récente. Elle intervient dans un contexte marqué par des tensions politiques et un débat national sur les limites du pouvoir exécutif et la responsabilité des dirigeants.