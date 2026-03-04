La commission électorale thaïlandaise a annoncé mercredi avoir certifié 499 des 500 sièges remportés lors des élections législatives du mois dernier, ouvrant ainsi la voie à la convocation d’un nouveau parlement et à la formation d’un gouvernement.

Cette validation marque une étape essentielle du processus politique après le scrutin, permettant désormais l’installation officielle de la nouvelle chambre des représentants. Les autorités doivent encore confirmer un dernier siège avant que la composition complète du parlement ne soit finalisée.

Une fois le parlement convoqué, les députés pourront participer aux négociations politiques destinées à former une coalition gouvernementale et à désigner le prochain Premier ministre.

Le Premier ministre par intérim, Anutin Charnvirakul, chef du parti Bhumjaithai et lui-même candidat au poste de chef du gouvernement, continue de participer aux discussions politiques en vue de la formation du futur exécutif.

La certification des résultats par la commission électorale constitue une étape cruciale pour stabiliser la situation politique du pays et permettre la transition vers une nouvelle législature après les élections générales.