Les autorités chypriotes ont levé mercredi une alerte déclenchée après la détection d’un objet suspect près de l’espace aérien libanais, a indiqué le gouvernement, précisant que l’incident avait été examiné et qu’il était désormais considéré comme clos.

Selon une source gouvernementale, deux avions de chasse grecs F-16 ont été dépêchés pour intercepter l’objet. L’alerte a été levée un peu plus d’une heure plus tard, après que les autorités ont évalué la situation.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le porte-parole du gouvernement chypriote, Konstantinos Letymbiotis, a indiqué que l’incident avait fait l’objet d’une enquête et que les autorités continuaient de surveiller la situation. Il a ajouté que toutes les mesures nécessaires avaient été prises conformément aux procédures de sécurité établies.

Pendant l’opération, deux avions commerciaux qui s’apprêtaient à atterrir à l’aéroport de Larnaca ont été déroutés afin de permettre le décollage d’urgence des chasseurs chargés d’identifier la menace potentielle.

Cet incident intervient dans un contexte de fortes tensions régionales. Lundi, un drone de fabrication iranienne avait frappé la base aérienne britannique d’Akrotiri à Chypre, provoquant des dégâts limités. Deux autres drones avaient également été interceptés par les forces chypriotes.

Les autorités chypriotes estiment que ces drones auraient été lancés par le Hezbollah libanais, groupe soutenu par l’Iran, alors que le conflit opposant les États-Unis et Israël à l’Iran continue de s’étendre dans la région.