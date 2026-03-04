L’Afrique du Sud s’est dite disposée à jouer un rôle de médiateur dans le conflit qui secoue actuellement le Moyen-Orient, si les parties concernées en font la demande, a déclaré le président Cyril Ramaphosa.

S’exprimant en marge d’une conférence sur l’énergie organisée au Cap, le chef de l’État sud-africain a affirmé que son pays restait disponible pour contribuer à des efforts de médiation visant à réduire les tensions dans la région.

« L’Afrique du Sud est toujours prête à jouer un rôle utile, que ce soit en matière de médiation ou autrement. Et si un besoin se fait sentir ou si l’on nous le demande, nous honorons toujours nos engagements », a déclaré Ramaphosa, selon des propos rapportés par la chaîne locale Newzroom Afrika.

Pretoria s’est à plusieurs reprises positionnée comme un acteur favorable au dialogue et à la résolution pacifique des conflits internationaux, notamment dans les crises impliquant le Moyen-Orient.

La déclaration du président intervient alors que l’escalade militaire impliquant l’Iran, Israël et les États-Unis suscite de fortes inquiétudes à l’échelle internationale, plusieurs pays appelant à une désescalade et à la reprise de discussions diplomatiques pour éviter un conflit régional plus large.