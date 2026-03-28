ONU : Lula maintient son soutien à Michelle Bachelet malgré le retrait du Chili

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a réaffirmé samedi son soutien à la candidature de Michelle Bachelet pour le poste de prochaine secrétaire générale de l’Organisation des Nations unies, en dépit du retrait officiel du soutien du Chili.

Dans un message publié sur le réseau X, Lula a salué les qualités de l’ancienne dirigeante chilienne, la jugeant « hautement qualifiée » et dotée « des meilleures références » pour assumer cette fonction de premier plan sur la scène internationale.

Ce positionnement contraste avec celui du nouveau gouvernement chilien, qui a annoncé qu’il ne soutiendrait aucun candidat pour cette nomination. Le président chilien José Antonio Kast a, à plusieurs reprises, critiqué le bilan de Michelle Bachelet à la tête du pays, marquant ainsi une rupture politique nette avec ses prédécesseurs.

Malgré ce désengagement de Santiago, la candidature de Michelle Bachelet continue de bénéficier d’appuis internationaux. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a également confirmé que son pays soutiendrait l’ancienne cheffe d’État dans cette course diplomatique.

Cette dynamique met en lumière les divisions politiques en Amérique latine autour de la figure de Michelle Bachelet, tout en soulignant son influence persistante sur la scène internationale. Ancienne haute-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, elle dispose d’une expérience reconnue dans les affaires multilatérales.

Alors que la course à la succession du secrétaire général de l’ONU se dessine progressivement, le maintien du soutien de grandes puissances régionales comme le Brésil et le Mexique pourrait jouer un rôle déterminant dans l’équilibre des candidatures.

Dans un contexte international marqué par de fortes tensions géopolitiques, la désignation du prochain dirigeant de l’ONU apparaît comme un enjeu majeur, susceptible d’orienter les priorités diplomatiques des années à venir.