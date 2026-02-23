Oman confirme des pourparlers entre les États-Unis et l’Iran à Genève jeudi

Le sultanat d’Oman a confirmé que des pourparlers entre les États-Unis et l’Iran doivent se tenir jeudi à Genève, dans le cadre des efforts visant à relancer les négociations sur le dossier nucléaire iranien. L’annonce a été faite par le ministre omanais des Affaires étrangères, dont le pays joue un rôle de médiateur entre Washington et Téhéran.

Selon le chef de la diplomatie omanaise, les discussions se déroulent « avec une volonté positive de faire un effort supplémentaire pour finaliser l’accord ». Oman a déjà servi d’intermédiaire lors de cycles précédents de négociations indirectes entre les deux parties.

Ces échanges interviennent dans un contexte de fortes tensions régionales, marqué par des menaces d’escalade militaire et par le renforcement de la présence américaine au Moyen-Orient. Les discussions visent à résoudre les différends persistants autour du programme nucléaire iranien et des sanctions imposées à Téhéran.

Aucun détail supplémentaire n’a été fourni sur l’ordre du jour précis des pourparlers ni sur la composition des délégations. Les négociations indirectes entre les deux pays se poursuivent depuis plusieurs semaines, sans avancée décisive à ce stade.