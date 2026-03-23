Nouvelle passe d’armes entre Donald Trump et le président de la Fed

Les tensions entre la Maison-Blanche et la Réserve fédérale se ravivent, alors que Donald Trump a de nouveau ciblé Jerome Powell, président de la banque centrale américaine.

Le président américain a critiqué la politique monétaire de la Fed, relançant un bras de fer déjà ancien autour des taux d’intérêt et de la gestion de l’économie. Trump reproche régulièrement à l’institution de freiner la croissance par des décisions jugées trop restrictives.

En réponse, Jerome Powell a réaffirmé avec fermeté l’indépendance de la Réserve fédérale, rappelant que ses décisions sont guidées par des considérations économiques et non politiques.

Cette prise de position vise à rassurer les marchés financiers, particulièrement sensibles à toute tentative d’ingérence dans la politique monétaire américaine.

L’indépendance de la Fed est en effet considérée comme un pilier de la stabilité économique des États-Unis, garantissant la crédibilité de ses décisions en matière d’inflation et de croissance.

Cette nouvelle confrontation intervient dans un contexte économique incertain, marqué par des tensions géopolitiques et des pressions sur les marchés mondiaux.

Les investisseurs suivent de près ces échanges, conscients que toute escalade entre pouvoir politique et banque centrale pourrait avoir des répercussions sur les marchés financiers et la confiance économique.