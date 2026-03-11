Le président argentin Javier Milei a présenté mardi son programme de réformes économiques devant des investisseurs à Wall Street, dans un contexte où les marchés réévaluent les perspectives des économies émergentes face aux turbulences mondiales.

S’exprimant lors de la « Semaine de l’Argentine » organisée au siège de JPMorgan à New York, Milei a mis en avant son agenda de déréglementation, de réduction des dépenses publiques et de réformes structurelles destiné à relancer l’économie argentine.

Plusieurs investisseurs présents ont salué l’orientation économique du gouvernement, notamment les efforts visant à libéraliser l’économie et à réduire l’intervention de l’État. La récente réforme du travail en Argentine est notamment perçue comme une victoire politique majeure pour le président.

Le dirigeant libertarien cherche à convaincre les marchés internationaux que son programme peut stabiliser l’économie du pays, longtemps marquée par une inflation élevée, des déficits publics importants et une forte volatilité financière.

Cependant, les investisseurs restent prudents. La hausse des prix du pétrole, la vigueur du dollar et l’instabilité des marchés mondiaux compliquent l’environnement pour les économies émergentes, y compris l’Argentine.

Dans ce contexte, Milei tente de renforcer la confiance des investisseurs internationaux afin d’attirer de nouveaux capitaux et soutenir la reprise économique du pays.