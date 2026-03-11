Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mardi que la Turquie était disposée à accueillir un nouveau cycle de négociations de paix trilatérales entre l’Ukraine, la Russie et les États-Unis.

Cette annonce intervient après un entretien entre Zelensky et le président turc Recep Tayyip Erdogan. Selon le dirigeant ukrainien, Ankara s’est dite prête à organiser ces discussions dans l’espoir de relancer les efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit.

« Le président a indiqué que la Turquie était prête à accueillir la prochaine série de pourparlers trilatéraux. Nous saluons cette initiative et espérons qu’elle aboutira à des résultats », a écrit Zelensky dans un message publié sur Facebook.

La Turquie a déjà joué un rôle de médiateur au début de la guerre, notamment en facilitant l’accord sur l’exportation de céréales ukrainiennes via la mer Noire. Ankara cherche depuis à maintenir un dialogue avec les deux parties.

Ces discussions pourraient constituer une nouvelle tentative de relancer les négociations de paix, alors que les combats se poursuivent sur le terrain et que les relations entre Moscou et Kyiv restent extrêmement tendues.

Les États-Unis, principal soutien militaire et financier de l’Ukraine, participeraient également à ces pourparlers trilatéraux si l’initiative turque se concrétise.