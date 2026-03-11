Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a déclaré mardi qu’Israël ne cherchait pas à mener une guerre prolongée contre l’Iran, tout en soulignant que la décision de mettre fin aux combats serait coordonnée avec les États-Unis.

S’exprimant alors que le conflit entre Israël, les États-Unis et l’Iran entre dans son onzième jour, Saar a toutefois refusé de préciser publiquement un calendrier pour la fin des opérations militaires.

« Israël ne cherche pas une guerre sans fin », a-t-il déclaré, ajoutant que toute décision concernant l’arrêt des combats serait prise en coordination étroite avec Washington.

Les déclarations du chef de la diplomatie israélienne interviennent dans un contexte de forte escalade militaire au Moyen-Orient, marquée par des frappes américaines et israéliennes sur le territoire iranien et des menaces de représailles de la part de Téhéran.

Parallèlement, des efforts diplomatiques se poursuivent. Le ministre allemand des Affaires étrangères doit se rendre en Israël dans le cadre de consultations sur la situation régionale et les perspectives d’apaisement.

Malgré les appels internationaux à la désescalade, l’issue du conflit reste incertaine, alors que les opérations militaires se poursuivent et que les tensions restent élevées dans l’ensemble de la région.