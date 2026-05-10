Malgré le cessez-le-feu annoncé par Trump, des frappes russes font au moins trois morts en Ukraine

Au moins trois personnes ont été tuées en Ukraine lors de frappes russes au cours des dernières 24 heures, ont annoncé dimanche des responsables ukrainiens, malgré le cessez-le-feu de trois jours négocié par les États-Unis entre Moscou et Kiev.

Selon les autorités locales ukrainiennes, une personne a été tuée dans chacune des régions de Zaporijia, Dnipropetrovsk et Kherson à la suite d’attaques de drones russes. Les gouverneurs régionaux et la police ont rapporté ces décès dans des communiqués distincts publiés dimanche.

Dans la région de Kharkiv, située dans le nord-est du pays, le gouverneur Oleh Syniehubov a affirmé que huit personnes, dont deux enfants, avaient été blessées lors de frappes de drones visant la capitale régionale ainsi que plusieurs localités voisines.

Le gouverneur de la région de Kherson, Oleksandr Prokudin, a également indiqué que sept autres personnes, parmi lesquelles un enfant, avaient été blessées depuis samedi matin dans des attaques de drones ou des bombardements d’artillerie.

Vendredi, le président américain Donald Trump avait pourtant annoncé que la Russie et l’Ukraine avaient accepté un cessez-le-feu temporaire du 9 au 11 mai. Cette trêve devait constituer une étape vers des négociations de paix plus larges afin de mettre fin à un conflit qui dure depuis plus de quatre ans.

Malgré cette annonce, les autorités ukrainiennes ont signalé près de 150 affrontements au cours de la seule dernière journée, montrant que les combats restent particulièrement intenses sur plusieurs fronts. Aucun signe concret d’une désescalade durable n’a pour l’instant été observé.

Les efforts diplomatiques internationaux visant à obtenir un accord de paix global restent dans l’impasse, tandis que les deux camps continuent de s’accuser mutuellement de violer les engagements de cessez-le-feu.