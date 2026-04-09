Liban : une coalition de pays dénonce les attaques contre les Casques bleus de l’ONU

Des dizaines d’États ont condamné jeudi les attaques visant les Casques bleus de la Nations Unies au Liban, qualifiant ces actes de « comportement agressif inacceptable ». Cette réaction intervient après la mort de trois soldats indonésiens engagés dans la mission de maintien de la paix.

Dans une déclaration commune publiée aux Nations Unies, 63 pays ainsi que l’Union européenne ont appelé à renforcer la protection des forces de la FINUL, déployées dans le sud du Liban. Ces troupes jouent un rôle clé dans la surveillance de la frontière et la prévention des hostilités.

Les signataires ont également exprimé leur vive inquiétude face à la dégradation rapide de la situation humanitaire dans le pays. Ils évoquent un bilan élevé de victimes civiles, des destructions massives d’infrastructures et le déplacement de plus d’un million de personnes.

La mort des trois Casques bleus indonésiens a suscité une forte émotion internationale, ravivant les préoccupations sur la sécurité des missions de maintien de la paix dans des zones de conflit actif. Ces forces, censées agir comme tampon, se retrouvent de plus en plus exposées aux violences.

Cette prise de position collective vise à envoyer un signal fort aux parties impliquées, en rappelant l’obligation de respecter les personnels des Nations Unies et de garantir leur sécurité sur le terrain.

Dans un contexte d’escalade militaire persistante, la communauté internationale redoute une aggravation de la crise humanitaire et appelle à des mesures urgentes pour protéger les civils comme les forces de maintien de la paix.

Alors que les tensions se poursuivent, cette mobilisation diplomatique souligne l’importance du rôle des Casques bleus, mais aussi leur vulnérabilité face à l’intensification des conflits au Liban.