L’Autriche somme Israël de cesser ses frappes sur des cibles civiles au Liban

L’Autriche a appelé jeudi Israël à mettre immédiatement fin aux frappes visant des cibles civiles au Liban, dans un contexte d’escalade militaire croissante. Cette prise de position émane du ministère autrichien des Affaires étrangères.

Dans un communiqué, Vienne a exigé l’arrêt des opérations contre les infrastructures civiles, tout en soulignant la nécessité de protéger les soldats autrichiens engagés au sein de la mission de maintien de la paix des Nations Unies dans le pays.

Cette déclaration marque une position notable de la part de l’Autriche, traditionnellement considérée comme l’un des soutiens politiques les plus constants d’Israël au sein de l’Union européenne. Elle reflète l’inquiétude croissante face à l’intensification des frappes israéliennes au Liban.

Les bombardements menés récemment par Israël sont décrits comme les plus importants depuis la reprise des hostilités avec le Hezbollah, soutenu par l’Iran. Cette escalade intervient malgré les appels internationaux à étendre au Liban la trêve conclue entre les États-Unis et l’Iran.

L’Autriche déploie environ 160 soldats au sein de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL), une mission forte de plusieurs milliers d’hommes chargée notamment de soutenir la stabilité dans le sud du pays. Ces troupes assurent des missions logistiques essentielles, telles que le transport, la maintenance et le ravitaillement.

Face à la détérioration rapide de la situation, plusieurs pays européens, dont la France et le Royaume-Uni, ont également plaidé pour une désescalade et une application plus large du cessez-le-feu en vigueur.

Dans ce contexte, l’appel de Vienne souligne les tensions croissantes entre impératifs sécuritaires et préoccupations humanitaires, alors que la communauté internationale tente d’éviter une aggravation du conflit au Liban.