Les minorités de Belfast vivent dans la peur après une vague de violences racistes

Les membres des minorités ethniques de Belfast affirment vivre dans la peur après plusieurs jours de violences anti-immigration qui ont secoué la capitale nord-irlandaise à la suite d’une agression au couteau survenue le 8 juin.

Des habitants issus de l’immigration ont déclaré à Reuters craindre de quitter leur domicile, tandis que certaines familles ont choisi de rester enfermées chez elles après avoir vu des groupes masqués parcourir les rues de la ville. Plusieurs logements occupés par des personnes d’origine étrangère auraient été pris pour cible lors des troubles.

Selon des témoins, les violences ont provoqué un profond sentiment d’insécurité au sein des communautés concernées. Des associations locales et des bénévoles se sont mobilisés pour fournir nourriture, aide psychologique et soutien aux personnes vulnérables.

Un responsable syndical a indiqué qu’une infirmière appartenant à une minorité ethnique avait été poursuivie par des hommes masqués alors qu’elle se rendait à son travail. D’autres travailleurs étrangers auraient également fait état d’intimidations et de menaces.

Les troubles ont éclaté après une attaque au couteau qui a gravement blessé un homme. Bien que l’enquête policière soit toujours en cours, l’incident a été suivi de manifestations qui ont rapidement dégénéré en violences visant des migrants et des résidents étrangers.

Les autorités britanniques ont fermement condamné les émeutes. Le ministre chargé de l’Irlande du Nord a qualifié les événements de « banditisme raciste », tandis que les forces de l’ordre ont indiqué qu’une partie des violences semblait avoir été coordonnée en ligne.

Des organisations de défense des droits humains ont appelé au calme et exhorté les responsables politiques à lutter contre la désinformation et les discours de haine. Elles soulignent que les minorités ethniques jouent un rôle important dans l’économie locale, notamment dans les secteurs de la santé et des services publics.

Alors que la situation semble progressivement se stabiliser, de nombreux habitants concernés disent rester inquiets quant à leur sécurité et à leur avenir en Irlande du Nord.