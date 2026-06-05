Les géants allemands de l’automobile en difficulté : la crise mondiale érode leurs performances

Les constructeurs automobiles allemands traversent une période particulièrement délicate. Selon une étude publiée par le cabinet EY, les grands groupes du secteur ont perdu du terrain au début de l’année, confrontés à une combinaison de défis économiques, géopolitiques et technologiques qui pèsent sur leurs ventes et leur rentabilité.

Alors que le chiffre d’affaires des principaux constructeurs mondiaux a progressé de 2 % au premier trimestre, porté notamment par les performances des fabricants japonais et américains, les groupes allemands ont enregistré un recul de 4 %. Cette contre-performance illustre les difficultés rencontrées par une industrie longtemps considérée comme l’un des moteurs de l’économie allemande.

Parmi les entreprises concernées figurent notamment BMW, Mercedes-Benz Group et Porsche AG. Ces acteurs doivent faire face à une concurrence accrue sur plusieurs marchés stratégiques, notamment aux États-Unis et en Chine, deux régions essentielles pour leurs ventes internationales.

Selon Constantin Gall, spécialiste du secteur automobile chez EY, l’industrie allemande est engagée dans une profonde transformation structurelle. Les constructeurs sont confrontés à des surcapacités de production coûteuses, à d’importants investissements dans les logiciels et les technologies numériques, ainsi qu’à une transition vers la mobilité électrique jugée plus lente que prévu.

Les tensions géopolitiques et commerciales compliquent également la situation. Les droits de douane, les conflits internationaux et les perturbations des chaînes d’approvisionnement continuent d’alimenter l’incertitude sur les marchés mondiaux. Ces facteurs réduisent la visibilité des industriels et compliquent leurs stratégies d’investissement.

L’étude souligne enfin que la crise autour de l’Iran pourrait accentuer les difficultés du secteur. Une hausse durable des prix des carburants et un regain d’inflation risqueraient de freiner davantage la demande automobile en Europe, ajoutant une pression supplémentaire sur des constructeurs déjà engagés dans une mutation technologique majeure.