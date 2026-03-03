Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a affirmé que les forces américaines « ne cibleraient pas délibérément une école », après que les médias d’État iraniens ont rapporté que plus de 160 personnes avaient été tuées lors d’une frappe contre une école primaire de filles à Minab, dans le sud de l’Iran.

Selon les autorités iraniennes, l’attaque aurait eu lieu samedi, au premier jour des frappes menées conjointement par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Elle constituerait l’incident le plus meurtrier depuis le début de cette nouvelle phase du conflit.

Interrogé par des journalistes, Marco Rubio a déclaré que si la frappe était confirmée comme étant le fait des forces américaines, « le ministère de la Guerre mènerait une enquête », invitant la presse à s’adresser au Pentagone pour davantage d’informations. « Les États-Unis ne cibleraient jamais délibérément une école », a-t-il insisté.

Le Pentagon et le U.S. Central Command n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Le week-end dernier, le Commandement central américain avait indiqué examiner les informations faisant état de « dommages causés aux civils par les opérations militaires en cours ».

L’attaque présumée a été condamnée par l’UNESCO, ainsi que par Malala Yousafzai, lauréate du prix Nobel de la paix et militante pour l’éducation des filles. En vertu du droit international humanitaire, le ciblage délibéré d’établissements scolaires, d’hôpitaux ou d’infrastructures civiles constitue un crime de guerre.

Au sein des Nations unies, la secrétaire générale adjointe à la consolidation de la paix, Rosemary DiCarlo, a déclaré suivre de près les informations relatives à cette frappe, alors que les appels à une désescalade se multiplient dans un contexte de conflit régional en rapide expansion.