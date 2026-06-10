Les États-Unis marquent une pause dans les négociations sur la libération de prisonniers politiques en Biélorussie

L’administration américaine a informé l’opposition biélorusse en exil que les efforts visant à obtenir la libération de prisonniers politiques détenus par le régime d’Alexandre Loukachenko connaissent un ralentissement. C’est ce qu’a déclaré la dirigeante de l’opposition, Sviatlana Tsikhanouskaya, dans un entretien accordé à Reuters.

Selon elle, les autorités américaines ont indiqué que les prochaines libérations de détenus étaient « reportées pour un certain temps ». Cette annonce constitue la première confirmation publique d’un ralentissement des négociations menées par l’envoyé spécial américain John Coale, dans le cadre d’un dialogue indirect avec Minsk.

Ces discussions avaient jusqu’ici permis la libération de plus de 400 prisonniers politiques, selon les informations relayées par l’opposition. Toutefois, les organisations de défense des droits humains estiment qu’environ 870 personnes restent encore incarcérées en Biélorussie, dont au moins 170 considérées comme particulièrement vulnérables en raison de leur état de santé ou de leurs conditions de détention.

Sviatlana Tsikhanouskaya a indiqué que la partie américaine n’avait pas fourni de raison précise pour expliquer ce retard. Elle a néanmoins souligné que ce type de processus diplomatique reste fragile et dépend de nombreux facteurs politiques.

Dans ses déclarations, la cheffe de l’opposition a également insisté sur l’urgence humanitaire de la situation, affirmant que tout ralentissement des négociations pouvait avoir des conséquences graves pour les détenus les plus fragiles.

Ces développements interviennent alors que les discussions entre Washington et Minsk restent sensibles, dans un contexte de sanctions internationales et de tensions persistantes entre la Biélorussie, les États-Unis et l’Union européenne.