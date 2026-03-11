L’ambassade des États-Unis au Nigeria a averti ses ressortissants d’une possible « menace terroriste » visant des installations américaines et des écoles affiliées dans le pays, selon une alerte de sécurité publiée lundi soir.

Les autorités américaines ont appelé les citoyens américains à faire preuve d’une vigilance accrue lors de leurs déplacements vers l’ambassade à Abuja, la capitale, ainsi qu’au consulat américain situé dans la capitale économique Lagos.

L’alerte concerne également les établissements scolaires liés aux États-Unis. L’ambassade n’a toutefois pas fourni de détails précis sur la nature de la menace.

Selon la représentation diplomatique américaine, le niveau d’alerte a été renforcé depuis le déclenchement des frappes coordonnées menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Les autorités nigérianes ont de leur côté renforcé la sécurité à Abuja ces derniers jours, notamment après des menaces de manifestations pro-iraniennes.

Dans le nord du Nigeria, où se trouve une importante communauté musulmane chiite influencée par l’Iran, des milliers de personnes ont manifesté leur soutien à Téhéran depuis le début du conflit.