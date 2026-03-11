Le gouvernement britannique a présenté une nouvelle définition consultative de l’hostilité anti-musulmane, dans le but d’aider les autorités à mieux identifier et traiter les actes visant les musulmans.

Cette initiative, attendue depuis plusieurs années, vise à clarifier la manière dont les institutions publiques, les forces de l’ordre et les organismes locaux doivent interpréter et signaler les abus ou discriminations visant les musulmans.

Le débat autour de cette définition a longtemps suscité des tensions politiques au Royaume-Uni. Les autorités cherchent en effet à établir un cadre permettant de lutter efficacement contre les crimes haineux sans pour autant restreindre la liberté d’expression ou empêcher les discussions sur l’extrémisme islamiste.

Selon les données officielles, près de 4 500 crimes haineux visant des musulmans ont été recensés au cours de l’année se terminant en mars 2025 en Angleterre et au pays de Galles. Ces faits représentent près de la moitié de l’ensemble des infractions à caractère religieux enregistrées dans ces régions.

Le gouvernement espère que cette nouvelle définition permettra une application plus cohérente des politiques publiques et une meilleure protection des communautés musulmanes face aux actes de haine.