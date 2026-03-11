Au moins six personnes ont trouvé la mort mardi dans l’incendie d’un bus dans l’ouest de la Suisse, ont annoncé les autorités locales, qui ont ouvert une enquête criminelle.

Le drame s’est produit près de la ville de Kerzers, dans le canton de Fribourg, à environ 20 kilomètres de Berne. Le véhicule a été entièrement ravagé par les flammes alors qu’il circulait sur une route de la région.

Selon la police cantonale de Fribourg, plusieurs éléments laissent penser que l’incendie pourrait être lié à un acte volontaire. « À ce stade, nous avons des éléments qui suggèrent un acte délibéré de la part d’une personne qui se trouvait à l’intérieur du bus », a déclaré le porte-parole de la police, Frédéric Papaux.

Les circonstances exactes de l’incident restent encore à établir. Les autorités suisses ont ouvert une enquête afin de déterminer l’origine du feu et d’identifier d’éventuelles responsabilités.

Les services de secours sont intervenus rapidement pour maîtriser l’incendie et porter assistance aux victimes. Les autorités n’ont pas encore communiqué l’identité des personnes décédées ni précisé si un suspect avait été identifié.