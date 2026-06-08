Les dirigeants européens soutiennent une relance des pourparlers de cessez-le-feu entre l’Ukraine et la Russie

Les principaux dirigeants européens ont exprimé leur soutien à une nouvelle initiative diplomatique visant à relancer des négociations directes entre l’Ukraine et la Russie, dans l’objectif de parvenir à un cessez-le-feu dans un conflit qui dure depuis plusieurs années.

Réunis à Londres aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky, le Premier ministre britannique Keir Starmer, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz ont salué l’appel de Kiev à ouvrir un dialogue direct avec Moscou. Ils ont également insisté sur la nécessité d’une implication active des États-Unis et de l’Union européenne dans toute future négociation.

Les discussions évoquent un cadre de négociation comprenant plusieurs conditions jugées essentielles par les partenaires occidentaux : l’instauration d’un cessez-le-feu durable, la mise en place de garanties de sécurité pour l’Ukraine et la question d’éventuelles compensations liées aux destructions causées par la guerre.

De son côté, Moscou continue de rejeter l’idée de pourparlers directs dans les conditions proposées, exprimant des doutes sur les intentions de Kiev et sur la faisabilité d’un accord rapide.

Cette initiative intervient alors que les lignes de front restent instables et que les partenaires européens cherchent à renforcer leur rôle diplomatique dans la recherche d’une solution politique au conflit, en coordination avec leurs alliés internationaux.